TYLKO NA PUDELKU. Radek Liszewski z Weekend tłumaczy swój udział w sylwestrze Telewizji Republika: "Tam, gdzie mnie zapraszają, to ja jadę"

Koniec 2024 roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim sylwestrowe koncerty organizowane przez największe rodzime stacje. TVP, TVN i Polsat co roku dwoją się i troją, by w 31 grudnia przyciągnąć przed odbiorniki jak najwięcej widzów. W tym roku oprócz TVP i Polsatu do wyścigu o oglądalność staje także Telewizja Republika.

Ostatnia z wymienionych zaangażowała "sprawdzoną" listę artystów. 31 grudnia stacja zorganizuje Wystrzałowy Sylwester w Republice, który odbędzie się na pl. Łuczkowskiego w Chełmie na Lubelszczyźnie. Ze sceny wybrzmią hity m.in. Boney M, Captain Jack czy Bad Boys Blue. Jeżeli jesteście fanami disco polo i nie tylko, to też na pewno znajdziecie coś dla siebie. Na wydarzeniu pojawią się na przykład Bayer Full ze Sławomirem Świerzyńskim, Don Vasyl, Piękni i młodzi, Defis, Milano czy Weekend.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Radek Liszewski o disco polo: "W latach '90 to nie było wybitne i najwyższych lotów"

Pomysłodawcy zabawy sylwestrowej, która odbędzie się na rynku w Chełmie, zebrali śmietankę muzyki tanecznej, próbując pozyskać w ten sposób sporą część dawnej widowni Telewizji Polskiej. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi Magdalena Narożna musiała zmierzyć się ostatnio z krytyką fanów nie kryjących rozczarowania przyjęciem zaproszenia do eventu organizowanego przez stację Tomasza Sakiewicza.

Te same zarzuty usłyszeli inni artyści zaangażowani w przedsięwzięcie, w tym również znany z hitu "Ona tańczy dla mnie" zespół Weekend. W rozmowie z Pudelkiem frontman grupy, Radek Liszewski odniósł się do krążących w sieci niepochlebnych głosów, twierdząc, że nie miał pojęcia o rozpętanej w internecie burzy wokół artystów współpracujących z prawicową stacją. Discopolowiec zaznaczył, że nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia.

W okolicach Lublina i w Chełmie nie ma wolnych pokoi w pensjonatach i nie ma wolnych miejsc w hotelach - zaczął Liszewski. Ludzie muszą przyjeżdżać po 200, 250 kilometrów, żeby dotrzeć na imprezę. Tam, gdzie mnie zapraszają, to ja jadę. Ja jestem jak taksówkarz tak naprawdę. Ja po prostu z koncertowania żyję i tam, gdzie dostaję zaproszenie, tam jadę. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.

Ja o żadnym hejcie nie słyszałem - ciągnął. Ja dostałem i widziałem w internecie bardzo dużo pozytywnych opinii, bo co ma wspólnego z polityką, czy to Telewizja Republika, czy Telewizja Publiczna, czy Telewizja Polsat, czy Telewizja TVN? To nie ma nic wspólnego. Sylwester i scena sylwestrowa to jest czas, gdzie wszelkie podziały i wszelkie spory uciekają.

Muzyk zapewnił, że jego udział w wydarzeniu organizowanym przez Republikę w żadnym wypadku nie jest politycznym manifestem. Artyście chodzi tylko i wyłącznie o wykonanie pracy i otrzymanie za nią wynagrodzenia.

Jak graliśmy z Telewizją Polską w Zakopanem, to również było, że to polityczna telewizja, gdzie w ogóle na scenie nie było tego czuć i ludzi było wielu na imprezie w Zakopanem. Tak samo jest tutaj. Gram z Telewizją Republika, nawet nie wiem, jakie treści przekazuje Telewizja Republika. Po prostu zostałem zapytany i zaproszony. Nie miałem innych zapytań, więc się zgodziłem. Jak co roku jestem pozytywnie nastawiony - dodał na koniec.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.