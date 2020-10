Zachowawcza Dorota Szelągowska komentuje doniesienia o swoim ROZWODZIE

Jakiś czas temu media obiegła informacja o rozwodzie Doroty Szelągowskiej z jej trzecim mężem. Według Super Expressu prezenterka zdążyła już złożyć pozew i obecnie oczekuje na termin pierwszej rozprawy sądowej. Jakby tego było mało, niedawno podczas pracy na planie nowego projektu Dorota doznała groźnej kontuzji. Prezenterce pękła przepuklina w kręgosłupie i wysunął jej się dysk, co skutecznie utrudniło jej pracę. Niedługo później celebrytka musiała za to uporać się z wyprowadzką najstarszej pociechy.

Nie śledzę plotek o sobie. Ludzie piszą te rzeczy, żeby zarabiać i to od nas zależy, czy je czytamy, czy omijamy. Jak ktoś ma ochotę coś napisać, może to zrobić, ponieważ jest wolność słowa - oczywiście do pewnych granic. Nie mam wpływu na to, że za jakiś czas na świecie zabraknie wody. Podobnie nie mam wpływu na to, co ktoś o mnie napisze. Mogę po prostu tego nie czytać - powiedziała w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.