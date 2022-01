Zadowolona Agnieszka Woźniak-Starak w stylizacji "na włóczykija" mknie zrobić sobie NOWE PAZY (ZDJĘCIA)

Ostatnio do mediów trafiła informacja, że Agnieszka Woźniak-Starak układa sobie życie na nowo i spotyka się z pewnym przystojnym restauratorem. Póki co prezenterka nie potwierdziła tych rewelacji i nie pojawiła się z partnerem na żadnym publicznym wydarzeniu, ale też nie zdementowała plotek... Widać, że celebrytka jest ostatnio w bardzo dobrym humorze i ma coraz więcej powodów do uśmiechu.