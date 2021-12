Agnieszka Woźniak-Starak JUŻ ZNALAZŁA ZAMIENNIK TESLI i jeździ Jeepem za prawie 350 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Już od dawna wiadomo, że Agnieszka Woźniak-Starak należy do grona miłośniczek nieszablonowych stylizacji i często chwali się nimi w drodze do studia "Dzień Dobry TVN". Kilka miesięcy temu, aby uzupełnić nienaganny wizerunek, prezenterka sprawiła sobie wyjątkowy prezent w postaci nowiutkiej i ekologicznej Tesli.

Choć dla wielu taka stłuczka byłaby sporym zmartwieniem, Agnieszka Woźniak-Starak się nie poddała i prędko znalazła sposób na pocieszenie. Celebrytka po prostu zajrzała do swojej mini kolekcji aut i przesiadła się do kolejnego pojazdu. Zdjęcia zrobione przez paparazzi uwieczniły prezenterkę idącą żwawym krokiem do niemałego cacka. Tym razem wybór padł na Jeepa Wranglera wartego 340 tysięcy złotych, co zdecydowanie bije na głowę "skromną" Teslę.