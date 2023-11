Zafundowała sobie "turecką metamorfozę" i gorzko pożałowała: "Myślałam, że NIE PRZEŻYJĘ". Dziś wygląda jak zupełnie inna osoba (FOTO)

Przeszła metamorfozę w Turcji. W relacji ze szpitala nie kryła łez

Sprawę Maisie opisał brytyjski "Daily Star". Na jego łamach czytamy, że Smith rok wcześniej przeszła operację bariatryczną, która pomogła jej schudnąć aż 53 kilogramy . Niestety, jak to bywa, w efekcie skarżyła się na "galaretowaty brzuch", którego chciała się za wszelką cenę pozbyć. Chciała też powiększyć biust. Jak powiedziała, tak zrobiła, a niedługo potem była już w samolocie do Stambułu.

Niestety operacje, które przeszła w Turcji nie należały do najłatwiejszych, a na pewno nie do bezbolesnych. To wtedy na jej profilu na TikToku pojawiło się nagranie, na którym nadaje ze szpitalnego łóżka i żałuje własnej decyzji. Nie była powstrzymać łez, a ból był tak ogromny, że nazwała swoją wizytę w klinice "najgorszą rzeczą, jaką zrobiła w życiu".