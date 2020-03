Zakochani Ilona Felicjańska i Paul Montana robią zapasy w supermarkecie

Montanowie są także wielbicielami tzw. ustawek, w trakcie których nie szczędzą sobie czułości. Ostatnio fotoreporterzy "przyłapali" tę dwójkę podczas wyprawy do supermarketu. Pogodni Ilona i Paul udali się na zakupy do Biedronki, gdzie przemierzając kolejne alejki, ochoczo ładowali do wózka najpotrzebniejsze artykuły. Małżonkowie wyposażyli się między innymi w mleko, ziemniaki i pieczarki. Podczas gdy 46-latka, wybierała kapustę w foliowych rękawiczkach, jej mąż był mniej zapobiegliwy i w trakcie przebierania w ziemniakach, zrezygnował z jakichkolwiek środków ochrony. Następnie obładowani wypchanymi po brzegi siatkami usatysfakcjonowani Montanowie udali się w stronę domu.