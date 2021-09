Zakochani Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała jadą po premierze do lokum aktora, gdzie spędzają razem noc (ZDJĘCIA)

Z upływem miesięcy aktorka wciąż pozostaje pod ogromnym wrażeniem Zbyszka, co zresztą sama przyznała jednej z reporterek na premierze spektaklu "Victoria/True Woman Show". Zapytana o gwiazdę wieczoru 52-latka z namaszczeniem oznajmiła, że "to, co zrobił do tej pory, to jest historia kina".