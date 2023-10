Zakochanych dzielą 53 lata RÓŻNICY. Wzięli ślub, gdy on miał 18 lat, a ona 71. "Wiek NIE MA dla nas znaczenia"

Para na co dzień musiała mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami ludzi. Nie da się ukryć, że różnica wieku między zakochanymi wprawiała innych w osłupienie, a ich związek wielokrotnie poddawany był różnym wątpliwościom. Oni jednak wciąż są ze sobą i udowadniają, że ich uczucie jest prawdziwe. Sporo emocji wywołały również wieści, że małżeństwo poznało się, gdy Gary miał... 17 lat . Na drodze do ołtarza stanął więc wiek młodzieńca, bowiem zakochani musieli poczekać rok, by sformalizować swoje uczucie.

Wszystkiego najlepszego dla najlepszej żony na świecie. [...] Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Będę pracować do ostatniego tchu, aby ci to dać. Wszystkie moje szczęśliwe chwile to te, którymi dzielę się z tobą. […] Naprawdę jesteś miłością mojego życia i kocham cię każdym uderzeniem serca. Oto święto mojej królowej. Wszystkiego najlepszego laleczko - napisał Gary na Instagramie.