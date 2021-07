Zalatana Małgorzata Rozenek wpada do piekarni po ŚWIEŻY BOCHENEK (ZDJĘCIA)

PRZYSZŁOŚĆ 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Słynny polski jasnowidz Łaciej wyjawił przyszłość rodziny Majdanków! Małgorzata pogoni niebawem starego, leniwego i bezrobotnego Radosława, a także Heńka, który nie spełnił jej handlowo-reklamowych oczekiwań. Mają się zwinąć do końca roku. Jasnowidz Łaciej mówi, że „Radzia” uratuje jednak miłość 80-letniej wdowy-milionerki, z którą będzie aż do końca jej życia. Razem z Heńkiem, bo wdowa też go przygarnie. Małgorzata niedługo będzie miała czwartego męża, a Łaciej twierdzi, że będzie nim 20 lat młodszy od „Gosi” czarnoskóry businessman ze środkowej Afryki. Heniek, kiedy dorośnie, zostanie właścicielem sieci agencji towarzyskich, a jego mentorem i doradcą stanie się ojciec Radosław. Można w to wszystko wierzyć, bo jasnowidz Łaciej bardzo rzadko myli się w swoich przewidywaniach przyszłości…