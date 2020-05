"Zamaseczkowana" Blanka Lipińska chwali się posiadaniem 16 (?) maseczek i UBOLEWA: "Wciąż mam jakąś parę butów, do których mi żadna nie pasuje…"

anty 9 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Sukces za sprawą napisania inspirowanej Pięćdziesięcioma twarzami Greya powieści erotycznej? inspirowana to i owszem była ale raczej bogatym doświadczeniem zawodowym autorki zdobytym w "słynnej" Zatoce nieSztuki. Usprawiedliwienie dla winnych też się pewnie znajdzie, tak jak w przypadku znanej sceny z pierwszych stron książki -same chciały to dostały, co chciały tylko bardziej i nie to, co myślały. Czy jakoś tak... Bardzo w duchu feministycznym i MeToo...