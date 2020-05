Związek Blanki Lipińskiej i Aleksandra Barona wkracza w kolejny etap. Celebrytka zabrała ukochanego DO DOMU RODZINNEGO! (FOTO)

monika 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

lubiłam ją..ale to wrzucanie do internetu co kilka minut wszystkiego mnie skutecznie do niej zraziło. nie ma godziny bez nowej relacji, zastanawiam sie kiedy ta kobieta ma czas na ten rzekomy seks ktory lubi, jalk chodzi caly czas z telefonem w rece hahahah :D