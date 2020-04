Zamaskowani Ida Nowakowska i Aleksander Sikora wygłupiają się przed studiem TVP

Glupiludzie 23 godz. temu zgłoś do moderacji 168 9 Odpowiedz

Nie pamietam kiedy ostatnio napisałam jakiś komentarz ale czuje się zobowiązana napisać ten. Może zacznę od tego ze pracuje w sklepie i codziennie mam bezpośredni kontakt z klientem, a wszyscy wiemy co się teraz dzieje. W związku z #zostanwdomu muszę z przykrością stwierdzić, ze ludzie zachowują się bezmyślnie i samolubnie. Czy jakbym miała wybór to bym siedziała w domu i w nim wytrwała? TAK. Wolałabym siedzieć w domu ale niestety nie wszyscy mogą. Ludzie przychodzą do mnie po JEDEN długopis(oczywiście musza wszystkie obejrzeć bo ten ma brzydka obudowę a ten pisze za grubo a tamten za cienko), po JEDNEGO plastikowego kurczaczka do wielkanocnego koszyka, JEDEN ołówek...ludzie co z wami? Opowiadają mi ze im się nudzi w domu, ze chcieli się przejść, ze to konieczność przyjścia do mnie bo musza mieć tego plastikowego kurczaka czy inny zeszycik. Koniec mojego posta jest taki. Jesli wiecie ze wasi bliscy wychodzą bez powodu z domu, upomnijcie ich. Poproście żeby w nim zostali, żeby zrobili to dla innych, skoro nie chca tego zrobić dla siebie. Żeby #zostanwdomu nie był tylko głupim hashtagiem ✌🏻i żebyśmy byli wszyscy zdrowi 😉