Osamotniona Ida Nowakowska ujawnia kulisy "izolacji" od męża: "Nawet zęby myjemy razem!"

Pielegniarka 26 min. temu

Dlaczego nie informujecie jakim zagrożeniem jest męski zarost? Skóra pad brodą czy wąsami jest wilgotna i ciepła, a to raj dla wirusa. Przecież nie jestescie Panowie w stanie co 10 minut DOKŁADNIE!!! Zdezynfekować włosków i skóry! Twarz jest narażona na kontakt tak samo jak dłonie. Co z tego, że rece umyjesz, jak wirusa będziesz miał na twarzy i np. Jedząc wprowadzisz go do organizmu.