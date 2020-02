Ida Nowakowska ciepło o mężu: "Ma swój własny świat, dlatego nie do końca uczestniczy na co dzień w moim"

Ida Nowakowska przed laty zaistniała dzięki udziałowi w pierwszej edycji You Can Dance. Prowadziła też programy Przymierzalnia i Bake Off Junior. Przełomem w jej karierze było otrzymanie posady jurorki w programie Dance, Dance, Dance.

Prywatnie celebrytka od 2015 roku jest żoną Amerykanina, Jacka Herndona. Ida rzadko pokazuje się publicznie z mężem, ale ostatnio przyszła z nim na Charytatywny Bal Dziennikarzy. Na ściance Nowakowska pozowała wystylizowana na Audrey Hepburn.

Zdjęcia polsko-amerykańskiej pary natychmiast obiegły media. W rozmowie z Plejadą tancerka wyjaśniła, dlaczego tak rzadko pokazuje się z mężem na oficjalnych imprezach.

Bardzo kocham swojego męża i lubię o nim mówić. Jest to ważna część mojego życia (...). Jednocześnie on nie do końca lubi się pokazywać publicznie. To nie jest tak, że próbujemy się ukrywać. On lubi czasami ze mną wyjść i to, że możemy się wspólnie pokazać, sprawia mu przyjemność. Ale z drugiej strony - robi to tylko raz na jakiś czas - powiedziała.

Choć Ida i Jack są małżeństwem od pięciu lat, żyją oddzielnie, ale w przyszłości chcieliby to zmienić.

Wszystko idzie w tym kierunku, żeby być na co dzień razem. Podchodzimy do tego bardzo poważnie, ale każdy z nas ma własną ścieżkę i się spełnia. (...) Związek na odległość często wymaga podejścia dyplomatycznego, więc to jest ciężka sztuka. Ale jeśli wychodzi, to daje wielką satysfakcję, myślę, że największą w życiu - stwierdza Ida.

Tancerka dodaje, że jej mąż jest bardzo zajętym człowiekiem - "uczy się i pracuje".

Ma swój własny świat, dlatego nie do końca uczestniczy na co dzień w moim - tłumaczy.

Ida i Jack poznali się na studiach aktorskich w Kalifornii. Odgrywali razem wiele scen. Ich miłość zrodziła się z przyjaźni.

Jakby ktoś mi powiedział na pierwszym roku studiów, że ten kolega z roku będzie moim mężem, to bym się uśmiała i powiedziała, że to niemożliwe - wyznaje Nowakowska.