Ida Nowakowska z mężem wdzięczą się na ściance na balu w stylu "Dwór i Chata Polska" (FOTO)

Choć swoją medialną przygodę Ida Nowakowska zaczynała w stacji TVN jako jedna z uczestniczek programu You Can Dance, dziś to jedna z popularniejszych twarzy Telewizji Polskiej. Okazało się bowiem, że Nowakowska potrafi nie tylko tańczyć, ale i dobrze radzi sobie w roli prezenterki telewizyjnej. Ida chętnie też bywa na warszawskich salonach, czym zapewnia sobie niesłabnące zainteresowanie mediów, a od czasu do czasu dzieli się nawet głębszą refleksją...