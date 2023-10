Zanim ich mężowie zostali prezydentami, pracowały w swoich zawodach. Oto wykształcenia pierwszych dam (ZDJĘCIA)

Jill Biden ukończyła literaturoznawstwo na University of Delaware. Następnie podjęła naukę na West Chester University. Wspomniany uniwersytet ukończyła w 1981 roku. Tytuł Master of Education uzyskała, będąc w ciąży. Następnie wróciła do pracy, ucząc historii uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi. Kilka lat później otrzymała tytuł Master of Arts na Villanova University.