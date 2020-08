Zapatrzona w wodną toń Anna Lewandowska duma podczas KARMIENIA PIERSIĄ: "To często zapewnia szybszy powrót do formy"

Obserwując instagramowe wpisy Anny Lewandowskiej na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, można było odnieść wrażenie, że popularna trenerka stara się jak może, aby zerwać z wizerunkiem "superkobiety", która fantastycznie ogarnia wszystkie aspekty życia codziennego. Zapewnienia o zmaganiu się z cellulitem - mimo braku możliwości dostrzeżenia go na zdjęciach - i wyginanie się do kamery, aby pokazać swój "podwójny" podbródek spotkały się jednak z raczej chłodną reakcją fanek, którym coraz trudniej utożsamić się z żoną Roberta.

Nie oznacza to jednak, że naczelna, polska fitnesiara zamierza poddać się w walce o rządy dusz, o czym może świadczyć opublikowane przez nią w czwartkowe popołudnie zdjęcie. Na fotografii widzimy, jak zapatrzona w uderzające o brzeg fale Anna Lewandowska karmi malutką Laurę piersią . Ten pięknie uchwycony moment stał się inspiracją do kolejnego wywodu na temat tego, jak dobrze Ania rozumie wyzwania, które przed matkami-Polkami stawia życie .

Według organizacji zajmujących się zdrowiem maluchy powinny być karmione mlekiem matki do 6 miesiąca życia, a jako uzupełnienie diety, do dwóch lat. Karmienie piersią (lub mlekiem odciąganym) to przede wszystkim zdrowie dla naszych dzieci i jeśli tylko możemy, to ofiarujmy je naszym dzieciom. Mleko mamy zapewnia zdrowy rozwój, mniej chorób w dzieciństwie i w życiu dorosłym (na przykład zmniejszenie ryzyka otyłości). Ale to również bonus dla mamy - często szybszy powrót do formy - zapewnia posiadaczka słynnego sześciopaku.