Zapomniany związek Macieja Zakościelnego. Izabella Miko już PLANOWAŁA ŚLUB, ale on nie był gotowy

Historia związku Macieja Zakościelnego i Izy Miko. Byli najgorętszą parą polskiego show biznesu

On dał się poznać jako polska odpowiedź na Brada Pitta . Ona próbowała już sił w Hollywood. Co tu mogło pójść nie tak? Niestety wiele rzeczy. Para poznała się w 2006 roku. Przedstawili ich sobie wspólni znajomi. Publika dowiedziała się o ich uczuciu dopiero w 2007 roku na premierze komedii romantycznej Dlaczego nie! . Już na drugi dzień ich nazwiska pojawiły się w nagłówkach wszystkich przewodnich tabloidów.

Pierwszy problem objawił się w postaci różnic w szerokości geograficznej. Stałe wycieczki między Los Angeles a Warszawą w końcu każdemu by się przejadły. Z czasem jednak na horyzoncie pojawiła się okazja do zacieśnienia znajomości. Miko przyjęła rolę w Kochaj i tańcz. Na czas nagrań sprowadziła się do Polski. Zamieszkała oczywiście ze swoim najnowszym ukochanym. Gdy próby przekonania go do wyprowadzki za wielką wodę nie poskutkowały, zaczęła rozważać powrót nad Wisłę. Tym razem na stałe. Media donosiły wówczas, że postawiła sobie przy tym jeden warunek. Zakościelny musiał się jej oświadczyć.