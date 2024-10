Zapomnijcie o czerni. 78-letnia Cher zaprezentowała NOWE OBLICZE po pokazie Victoria's Secret. Tak wygląda w BLONDZIE

Czy faceci patrzą na to czy kobieta ma pracę, jaką ma pracę i jakie wykształcenie? Żyje jakimś w złudzeniu? Moja koleżanka może i ładna ale nie ma pracy od lat, nie ma nawet liceum bo go przerwała (tam się poznalysmy), niby przez problemy w domu, bo umarła jej matka, została z przemocowym ojcem i wpadła w depresje, ale według mnie jak teraz na nią patrzę - to była wymówka. Jest po prostu lebrem i tyle. Problem w tym że lecą na nią całkiem fajni faceci... Myślałam że tylko na tzw. brzydko powiem... szybki numerek, ale jest już 3 rok w związku. Zastanawiam się czy faceci na jakimś poziomie patrzą na wykształcenie, prace kobiety? Dla mnie niezależność to podstawa. Wstyd byłoby mi mówić że nie mam pracy albo jezus maria - szkoły! Byłby to dla mnie totalny wstyd. Tak samo gdy będę po 30-tce powiedzieć komuś że pracuje w sklepie... Nic nie osiągnęłam. Koszmar. Ale jestem kobietą.. Podobno kobiety inaczej myślą niż faceci. Znacie więcej przypadków takich jak moja koleżanka?