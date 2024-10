Wielki powrót pokazów Victoria's Secret podzielił internautów. Na wybiegu Kate Moss, Irina Shayk i ukochana Leonardo DiCaprio

Jeszcze kilkanaście lat temu dołączenie do grona "aniołków" Victoria's Secret było dla wielu komercyjnych modelek szczytem zawodowych marzeń. Pełne przepychu, blichtru i brokatu pokazy marki urosły do rangi popkulturowego fenomenu . Przygotowując stylizacje, projektanci dwoili się i troili nad kolejnymi efektownymi "bajerami", które mogłyby zaskoczyć wymagającą publikę. Stałym punktem prezentacji bielizny były też występy największych muzycznych gwiazd, które śpiewając, przechadzały się na wybiegu tuż obok modelek.

Lata świetności kolorowych pokazów bielizny minęły, a media bacznie obserwowały postępujący kryzys wizerunkowy luksusowej marki. Na fali ruchu #MeToo nieco przaśne i mało inkluzywne pokazy Victoria's Secret coraz częściej uznawano za relikt przeszłości, a nawet "mizoginistyczne show" . Gwoździem do trumny okazała się afera z dyrektorem generalnym marki Lesem Wexnerem, którego oskarżono o mizoginię, molestowanie seksualne i znęcanie się . Nie pomogła też wypowiedź szefa marketingu Eda Razeka, który stwierdził, że firma "nie będzie obsadzać modelek plus-size ani transseksualnych, ponieważ show VS ma być 'fantazją'".

Po długiej przerwie, we wtorkowy wieczór, odbył się pierwszy od pięciu lat pokaz nowej kolekcji bielizny Victoria's Secret. Biorąc do serca uwagi odbiorców, sztab zadbał o to, aby show było bardziej inkluzywne, zapraszając na wybieg kobiety w różnym wieku i o różnych typach sylwetki. Nie zabrakło też modelek transpłciowych - Valentiny Sampaio oraz Alex Consani. Wśród gwiazd, które zaprezentowały najnowsze projekty marki znalazły się m.in. Kate Moss, jej córka Lila Moss, Irina Shayk, Bella Hadid, Ashley Graham czy Tyla Banks. Debiut na pokazie VS zaliczyła ukochana Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti. Co ciekawe, modelka dzieliła wybieg ze swoją poprzedniczką Gigi Hadid, która jeszcze na początku 2023 intensywnie randkowała z gwiazdorem "Titanica".