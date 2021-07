Była modelka Victoria's Secret straciła pracę, bo... PRZYTYŁA?! "Usłyszałam, że moje ciało nie wygląda WYSTARCZAJĄCO DOBRZE"

Meg 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Dużo jest komentarzy że rozumiecie decyzję szefa - nic nie rozumiecie. VS zajrzała w oczy perspektywie bankructwa, co jest namacalnym, opartym na kasie dowodem że polityka firmy była beznadziejna, i samo szefostwo przestało ogarniać na jakim świecie żyje. A mnie jako kobietę to cieszy - marka skierowana do kobiet, słynąca z seksizmu wobec własnego targetu zaczęła się walić - bardzo dobrze. No i przecież miseczka B...Na prawdę to jest wciąż BARDZO szczupła sylwetka. Czytaliście kiedyś że te dziewczyny nie piły nawet w trakcie ostatniej doby przes pokazem żeby stracić jeszcze trochę na wadze?? Serio w dzisiejszych czasach...?