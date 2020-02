Szef "Victoria's Secret" napastował Bellę Hadid? Modelka miała usłyszeć od Eda Razeka, że ma "perfekcyjne cycki" i żeby "zapomniała o majtkach"...

Nikt 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nagle molestował? Ale jak same robiły wszystko by choć na nie spojrzał, to było ok. I niech mi nikt tu nie pisze, że nie rozumiem tych kobiet. Ja rozumiem, że jest wiele ofiar prawdziwego molestowania, aktów gwałtu, przymuszenia do prostytucji i czemu kobiety tego nie zgłaszają, nie mają żadnego wysokiego statusu, nie mają rozległych znajomości, nie mają poczucia, że ktoś je wesprze, a większość z tych modeleczek godziła się na takie traktowanie bo co? Bo nie byłoby o nich głośno? Nie miałyby kasy by cokolwiek do gara włożyć? Taka np Bella z tak wysoko postawionym tatusiem, już z nie małym doświadczeniem w modelingu i tak chciała się zesrać by iść w tym pokazie, bo nie ma godności, w pościgu za kasą i sławą pewno by i rodzinke swą sprzedała