38-letni partner Cher nazywa ukochaną "SUKĄ" i zdradza, jak wygląda ich związek

Nie da się ukryć, że mimo iż mamy już 2024 rok, w show biznesie wciąż obowiązują podwójne standardy. O ile romanse gwiazdorów z dwa razy młodszymi kochankami zdarzają się w Hollywood właściwie na porządku dziennym i nie robią na nikim najmniejszego wrażenia, to już związki gwiazd z młodszymi partnerami wciąż budzą niemałe kontrowersje. Idealnym przykładem jest Cher , która przeżywa drugą młodość u boku młodszego od niej o 42 lata Alexandra "AE" Edwardsa .

Artystce nie przeszkadza nawet wybuchowy temperament cechujący jej ukochanego. Impulsywność producenta muzycznego znowu dała o sobie znać w ubiegły weekend, gdy podczas bankietu Richiego Akivy "The After" odbywającego się w ramach festiwalu w Cannes mężczyzna wdał się w bójkę z raperem Travisem Scottem, ojcem dwójki pociech Kylie Jenner. I o ile według naocznych świadków to Scott zainicjował bójkę, Edwards nie pozostał napastnikowi dłużny, rzucając się na niego z pięściami. W powietrzu leciały inwektywy, a obaj panowie aż kipieli testosteronem.