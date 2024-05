Spęd światowych gwiazd na gali amfAR w Cannes. Heidi Klum z córką, Cher z MŁODSZYM o 42 lata ukochanym (ZDJĘCIA)

Coroczny festiwal filmowy w Cannes to nie tylko premiery filmów i panele dyskusyjne z twórcami. Stałym punktem program jest też gala amfAR organizowana przez Fundację Badań nad AIDS. Celem organizacji non-profit jest wspieranie badań i profilaktyki HIV oraz edukacja w zakresie leczenia.

Jako że na wydarzeniu, co roku bawią się ikony kina i estrady, udział w gali to niemałe wyróżnienie towarzyskie. Niedziwne więc, że Heidi Klum postanowiła zapozować na okolicznościowej ściance z 20-letnią córką Leni. Widać, że dziewczyna na salonach czuje się jak ryba wodzie Nie był to zresztą jej debiut. Od jakiegoś czasu Leni Klum robi karierę jako modelka. Przypomnijmy, że 20-latka jest owocem dawnej miłości Heidi i włoskiego biznesmena Flavia Briatore.