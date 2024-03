77-letnia Cher TRYSKA RADOŚCIĄ na pokazie Balmain u boku młodszego o 40 LAT ukochanego (ZDJĘCIA)

Ten świat należy do Cher, a my tu sobie jedynie pomieszkujemy. We właściwym sobie stylu wokalistka nie robi sobie zbyt wiele z krytycznych głosów pruderyjnej publiki nawet w wieku 77 lat. I chwała jej za to. Najnowsze zdjęcia gwiazdy są najlepszym dowodem na to, że tylko podążając za głosem swojego serca, można osiągnąć pełnię szczęścia. No przynajmniej na ściance.