Zaradna mama Zenka Martyniuka zdradza swoje triki wychowawcze: "WRZUCAŁAM MU KOTA DO KOŁYSKI"

Zenek Martyniuk bez wątpienia ma ostatnio lepszą passę w życiu zawodowym niż w sferze prywatnej. Co prawda "król disco polo" wciąż zdobywa nowe kontrakty reklamowe i umacnia swoją pozycję na rynku, ale ciągłe doniesienia na temat rozwodu Daniela i rozmów Danusi z dziennikarzami tabloidów wcale mu w tym nie pomagały.

Choć w porównaniu do krewkiej Danuty Zenek Martyniuk ma dość skromny udział w publicznej debacie wokół rozwodu ich syna, to i on swego czasu dorzucił swoje trzy grosze do medialnego zgiełku. Mówiło się nawet, że publiczny konflikt z Eweliną z Russocic i jej rodziną w końcu odbije się czkawką całej rodzinie, ale Martyniukowie nie wyglądali, jakby się tym szczególnie przejmowali.