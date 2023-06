Zaskakująca historia żony mężczyzny uwięzionego w łodzi Titan. Jej przodkowie przed laty UTONĘLI NA TITANICU...

easy 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Misja jest skazana na porażkę. Tytanik leży 3800 metrów pod wodą na mieliźnie. To prawie 4 kilometry głębokości. Panuje tam inne ciśnienie. Można tam zejść jakimś specjalistycznym batyskafem albo łodzią podwodną ale jak dostarczyć tlen. Czy w tej łodzi ich jest w ogóle jakiejś dojście awaryjne do wdrożenia powietrza? Jeśli jest, to z której strony. Gdzie ugrzęzła. W dodatku unosi się tam muł i pływają przedziwne istoty. Jest tam ogólnie syf. Musiałby tam z batyskafu wyjść ktoś przebrany w skafander podobny do atronauty. I to nie jeden. Łatwo o uszkodzenie kombinezonu. Bez pieczniej jest w przestrzeni kosmicznej. Nie ma czynników ryzyka w postaci istotek, które tam pływają na dnie i takiego kurzu. Misja zakończona niepowodzeniem. Już ich nie ma. Nie bez powodu była polska piosenka pod tytułem "Zostawcie Tytanika".