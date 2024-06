Zasłynęła jako Kasia, pierwsza dziewczyna Marka Mostowiaka w "M jak miłość". Tak dziś wygląda Ewelina Serafin. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Polacy, od kilku dni jest zmasowany atak na Tuska! Ida wybory i widać, kogo boją sie ruszczyzny. Nie dajcie się omamić. Te pierogi tylko czekają na zmianę rządu, ulokowanie swoich w PE i żeby kaczysław nadal im służyły. To do tego były im potrzebne te wszystkie kradzione pieniędzy z FS, red is bad itd. To jest atak na nasz kraj! Nie dajcie się omamić!