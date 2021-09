Zaspana Małgorzata Rozenek mknie do auta w DRESIE I GUMOWYCH BUTACH (ZDJĘCIA)

Taa 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Radek się sprytnie wżenil w rodzinę(Nie usuwaj znowu pudel) Myślę że ona mu się nawet nigdy nie podobała.To strategia .Częste zjawisko.Kiepski piłkarz z niezłym kiedyś wyglądem bez pomysłu na siebie co dalej.Wtedy pojawiła się ona..Zmieniła dla niego by spełnić wymagania.Ona go kocha wyobrażeniem o nim a on te wizję spełnia bo Bez niej nie ma nic.