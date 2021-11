Zatrzęsienie gwiazd na Instyle Awards: Wiecznie młoda Nicole Kidman, elegancka Reese Witherspoon, odważna Elle Fanning... (ZDJĘCIA)

make my day 53 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ciekawe określenia. Wrzucę Wam kilka, dacie na tablice i będziecie plasteliną rzucać przy tworzeniu tytułów: 1) Nieprywatna (do tej pory nikt nie wie co to miał na myśli juror z Tap Madl, ale uznaje się, że to głębokie i profesjonalne) 2) Merytorycznie nieobecna (spojrzenie sięgające poza) 3) Taktycznie obszerna (size plus) 4) Frywolnie skryta (5 tajemniczy chłop w ciągu 2 ścianek, zawód "biznesmen" - tu zawsze jeden zawód) 5) Zoptymalizowana temperaturowo (np. -20 st na zewnątrz a ta ma gołe nogi i klatę + czapka za 15 tys. bo metka z jakimś tam nazwiskiem) 6) Logistycznie wyzwolona (robi zakupy w warzywniaku, parkując na przejściu dla pierwszych lub nawet w drzwiach sklepu) 6) Systematycznie zaskakiwana (każde zdjęcie, w domu, podczas spaceru, zrobione z zaskakującą miną obiektu, trzymającego w rękach 150 produktów w ramach product placementu) 7) Odblaskowo-oszałamiająca (tylko Zsa Zsa Gabor lub klaun mają więcej make-upu) zapraszam do zabawy!