Zbigniew Ziobro ostrzega: "Każdy, kto ma wiedzę o popełnieniu przestępstwa i ją zataja, podlega ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ"

Renia 11 min. temu

Inaczej nie zarobilby pieniedzy na publikacji tego materialu bo pedofilstwo to powazna sprawa i prawdopodobnie musialby siedziec cicho bo do dziennikarza sledczego mu daleko... Jesli cala ta afera to prawda, uwazam, ze powinnien poniesc tego konsekwencje, bo ofiary cierpia w milczeniu. A z drugiej strony, w dzisiejszych czasach dziewczyny niepelonletnie same rzucaja sie na takich influecerow bo nie maja zadnych walorow moralnych tylko ucza sie od takich jak ta Fagata, itp. i mysla,ze wygladanie dojrzalo, prowokujaco i oddawanie sie jest poprawne. Z trzeciej strony, zaden normalny facet nie dotknal by dziecka.......