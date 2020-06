Zdeterminowana Anna Wendzikowska zachęca do kupna sukienki ODSŁONIĘTYM POŚLADKIEM (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że dla sporej części polskich celebrytów Instagram stanowi główne źródło utrzymania. Nie ma w tym nic dziwnego, życie ponad stan sporo kosztuje, a firmy same garną się, do pokazania swoich produktów na kontach znanych i lubianych. Nasze gwiazdy przeważnie starają się jednak przemycać promowane oferty w sposób dyskretny. Do celebryckiego kanonu przeszła już na przykład popularna fraza: "W wiadomościach pytacie, skąd mam xyz".