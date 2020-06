Anna Wendzikowska pręży pośladki i odpowiada na ataki internauty: "Masz coś więcej do zaoferowania niż swoje ciało?"

Anna Wendzikowska należy do jednych z bardziej aktywnych w sieci polskich celebrytek. Prezenterka w mediach społecznościowych chętnie pokazuje córki i życie rodzinne, kulisy pracy zawodowej, podróże, a także swoje stylizacje. Te niekiedy bywają raczej skąpe, co wywołuje u obserwujących profil Ani niemałe emocje.

Wszystko wskazuje na to, że celebrytka nie przejmuje się zbytnio krytycznymi uwagami i nadal ochoczo publikuje zdjęcia odsłaniające spore fragmenty sylwetki. W niedzielę podzieliła się fotografią dokumentującą zmysłową pozę podczas wchodzenia do basenu. Odziana w jednoczęściowy kostium kąpielowy Ania wzbudziła zachwyt internautów, choć oczywiście od razu do głosu doszli ci pouczający.