Zdumiewające, w jaki sposób Meghan Markle oddała hołd księżnej Dianie podczas gali w Nowym Jorku. Rodzina królewska doceni gest?

Harry stara się zawłaszczyć pamięć o matce, stawiając własnego brata po drugiej - tej niby-wrogiej stronie. To, że William za każdym razem w wywiadach nie mówi o niej, nie znaczy że o niej nie pamięta. To, że jest teraz bardziej Windsorem jest przecież zrozumiałe - za 10-15 lat on będzie na czele tej rodziny i monarchii. Diana przecież o tym wszystkim wiedziała i starała się go od dziecka przygotować do tej roli. Harry natomiast robi z pamięci o matce karykaturę - ten niby pościg też miał przypominać to co, spotkało Dianę? Zmarnował wszystko co miał - popularność i autentyczną sympatię ludzi. Wyszedł z niego młodszy, wiecznie zakompleksiony brat, zazdrosny dosłownie o wszystko, mający pretensje nawet o łysinę Williama.