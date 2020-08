Zdystansowana Anna Wendzikowska odpowiada na komentarze dotyczące jej figury: "DOCENIAJ, NIE OCENIAJ" (FOTO)

sick 59 min. temu zgłoś do moderacji 67 25 Odpowiedz

Skąd się bierze ta jej potrzeba wchodzenia w dyskusje z anonimowymi ludźmi?Chce aby jej zazdrościli czy co? Po co to wszystko? To jakby wyjść na ulicę i podchodzić do obcych z pytaniami w stylu - a ładnie wyglądam?Dobrze w tym stroju, tak? Za chudo?Za grubo?Jest ok?