ODWAŻNA Anna Wendzikowska zapewnia: "Jak "dobrze" zrobić zdjęcie, to mam WIELKI TYŁEK I KRÓTKIE NOGI" (FOTO)

Do grona miłośników dzielenia się swoimi poczynaniami w sieci zdecydowanie należy Anna Wendzikowska. Prezenterka zdążyła już przyzwyczaić swoich fanów do wyidealizowanego stylu życia, który to ochoczo uwiecznia w kolejnych instagramowych postach. Wendzikowska znana jest również ze swojego zamiłowania do podróży. Ostatnio celebrytka pozwala sobie na wakacje na tyle często, że niektórzy internauci zaczęli poważnie zastanawiać się, jak właściwie udaje jej się znaleźć czas na nieustanne wojaże. Zrelaksowana Ania traktuje jednak ich pytania ze sporym dystansem.