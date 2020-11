Zenek Martyniuk śpiewa w "Sprawie dla Reportera"! "Nie wolno zabić tej miłości..."

z Podlasia 28 min. temu zgłoś do moderacji 20 5 Odpowiedz

Cudowna mamunia 'WRZUCAŁA" kota dziecku do łóżeczka! I to ma być miłe i zabawne! Dopisywanie na siłę ciepła, głębi przeżyć, sielskości i anielskości wsi i robienie gwiazdy z wiejskiej babiny - oto czym zajmuje się TVP publiczna! Chronicznie nie trawię tych celebrytów - chłopomanów, którzy nie odróżniają prostoty od prostactwa! Pomieszkaj na wsi jeden z drugim, to szybko się przekonasz, jaki np stosunek do zwierząt mają jej rdzenni mieszkańcy! PS Mam bliską rodzinę na jednej z podlaskich wiosek! Od sielskości rodem z "Nad Niemnem" dzielą ją kilometry świetlne! Mimo szalonego postępu, bogatych domów i polbruku o wiele bliżej jej mentalnie do "Chłopów" Reymonta! Owa wioszczyna ze swą sielskością i umiłowaniem natury istnieje wyłącznie w bujnej wyobraźni celebrytów, a ta prawdziwa charakteryzuje się przede wszystkim sąsiedzką zawiścią, znaczną konsumpcją wyrobów przemysłu gorzelnianego, wyrąbywaniem wszystkiego, co przypomina drzewo i wrodzonym okrucieństwem wobec zwierząt domowych, przede wszystkim zaś psów!