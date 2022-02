Zenek Martyniuk zdradza, czy chciałby pojechać na Eurowizję! "Pewnie bym się zestresował..."

W minioną sobotę dowiedzieliśmy się, kto będzie reprezentował Polskę na tegorocznej Eurowizji. Po przeliczeniu głosów od jury oraz widzów okazało się, że do Turynu pojedzie zwycięzca "The Voice of Poland" Krystian Ochman. Ma on duże szanse, by podbić eurowizyjną scenę z piosenkę "River". Nawet zagraniczny ekspert w rozmowie z Pudelkiem wyznał, że Ochman może być w tym roku jednym z faworytów do zwycięstwa.

Jeżdżę po naszym pięknym kraju, ale wyjeżdżam też koncertować do Niemiec, do Belgii, do Londynu, do Manchester, do Stanów, do Chicago, na Florydę, do Kanady, Nowego Jorku, New Britain... - wylicza skromnie.