Zirytowana Edyta Górniak grzmi, że nie została wpuszczona na parking do studia Egurroli: "Tylko dlatego, że jesteśmy GORSZYM SAMOCHODEM"

Chociaż Edyta Górniak już od ponad trzech dekad ma status wielkiej gwiazdy, są sytuacje, w której nawet bycie wielką divą nie pomoże. W poniedziałek piosenkarkę spotkała skandaliczna sytuacja, o której zdecydowała się opowiedzieć na InstaStory. Co się stało?

Witajcie kochani, mam nadzieję, że macie fajny dzień. Pozwalam sobie zauważyć różne absurdy - ostatnio jakoś tak się mnożą. Przyjechałam na próbę z tancerzami. To jest bardzo duży teren tutaj i pan z ochrony nie chce nas wpuścić tylko dlatego, że jesteśmy trochę gorszym samochodem, czyli tak zwanym pankiem. Gdybym miała limuzynę, to bym na pewno wjechała. Ale pankiem nie mogę. Muszę iść na piechotę kawał drogi od ochrony. Rozumiecie to, bo ja nie? - relacjonowała z samochodu.