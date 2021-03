Złote Globy 2021: Rosamund Pike z "O wszystko zadbam" Netfliksa odbiera statuetkę w SUKIENCE Z PRZECENY! (ZDJĘCIA)

WOPo 47 min. temu zgłoś do moderacji 34 4 Odpowiedz

Ten film to ani komedia ani musical. Do tego mało realny. Która kobieta mająca tak dobrze prosperujący biznes postawi na szali swoje życie i zadrze z bandziorami ( co prawda strasznie nieudolnymi). Jedno co mi się spodobało, to że dostała na końcu za swoje uczynki odpowiednią "zapłatę"