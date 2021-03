Złote Globy 2021: elegancka Renee Zellweger, dostojna Gillian Anderson, "ognista" Salma Hayek... (ZDJĘCIA)

Anka 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz

Margot - brzydka sukienka, Renee - naciągnięta do granic możliwości, ale suknia elegancka, Salma śliczna, ale jak zwykle nie potrafi się ubrać. Sukienka, szczególnie przez to przy szyi strasznie ją skraca, Gal Godot bardzo ładnie, Laura - nudno, Fonda - doskonale. Klasa. Catherine Zeta-Jones - nudaaa i botoks; Cynthia Erivo - łapy jak bokser wciśnięte w jakiś sraczkowaty dzwon - strasznie. Tina Fey i Amy Poehler - nie wiem kto to, ale też nudno. Justin - ok, Bryce Dallas-Howard - masakra, jak w kondomie, Rosie Perez - brzydka kobieta w brzydkiej sukni, Christian Slater - fajnie, Satchel Lee - bez szału, Rosamund Pike - o boże! Elle Faning - doskonale. Suknia pięknie podkreśla jej eteryczną urodę. Gillian Anderson - byłoby ok bez tego zielonego naleśnika na piersiach.Kaley Cuoco - najładniejsza sukienka w całym zestawieniu.