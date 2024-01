Złote Globy 2024 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Za nami kolejne rozdanie Złotych Globów, czyli coroczne święto dla fanów kina na całym świecie. Choć w ostatnich latach wokół słynnej gali nie brakowało kontrowersji, to wydarzenie wciąż budzi ogromne emocje i za każdym razem jest uczęszczane przez imponującą reprezentację gwiazd show biznesu.

Złote Globy 2024 rozdane. Konkurencja była ogromna

Nominacje do tegorocznych Złotych Globów ogłoszono 11 grudnia. To wtedy Cedric the Entertainer i aktor Wilmer Valderrama przekazali do wiadomości publicznej, kto w tym roku zawalczy o statuetki w poszczególnych kategoriach. Największe szanse na wygraną otrzymały film Grety Gerwig "Barbie" oraz serial "Sukcesja", które zgromadziły łącznie po dziewięć nominacji.

Sama Gerwig została nominowana w kategoriach "Najlepsza reżyseria" oraz "Najlepszy scenariusz", z kolei Margot Robbie i Ryan Gosling zyskali szanse na Złote Głoby jako "najlepsza aktorka w komedii lub musicalu" oraz "najlepszy aktor drugoplanowy". Osiem nominacji otrzymał z kolei "Oppenheimer" Christophera Nolana, a siedem - "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese i "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa.

W kategoriach aktorskich nie zabrakło wyróżnień dla takich osobistości jak Emily Blunt, Jodie Foster, Robert DeNiro, Carey Mulligan, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence czy Emma Stone. Niespodzianki nie zabrakło w kategorii "Najlepsza piosenka": aż trzy pozycje zajęły tam bowiem piosenki z filmu "Barbie".

Złote Globy 2024 - wyniki. Znamy zwycięzców!

W nocy z niedzieli na poniedziałek nareszcie wszystko stało się jasne. Za "najlepszy film dramatyczny" uznano produkcję "Oppenheimer", której obsada zdobyła jeszcze kilka nagród, m.in. dla "najlepszej reżyserii", "najlepszego aktora w filmie dramatycznym" (Cillian Murphy), czy "najlepszego aktora drugoplanowego" (Robert Downey Jr.). Drugi z "pewniaków", czyli film "Barbie", doceniono z kolei w dwóch kategoriach.

Dużo działo się też w kategoriach aktorskich. Za "najlepszą aktorkę w filmie dramatycznym" uznano Lily Gladstone za rolę w "Czasie krwawego księżyca", z kolei statuetkę dla "najlepszej aktorki drugoplanowej" zgarnęła Da'Vine Joy Randolph za "Przesilenie zimowe". Nagrodzeni zostali też m.in. Emma Stone, Paul Giamatti oraz Kieran Culkin. W kategoriach telewizyjnych mocno doceniono serial "Sukcesja".

Zwycięzców tegorocznych Złotych Globów prezentujemy poniżej. Zgadzacie się z poszczególnymi werdyktami?

FILM

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt "Oppenheimer" Danielle Brooks "Kolor purpury" Jodie Foster "Nyad" Julianne Moore "Obsesja" Rosamund Pike "Saltburn" Da’Vine Joy Randolph "Przesilenie zimowe"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Willem Dafoe "Biedne istoty" Robert DeNiro "Czas krwawego księżyca" Robert Downey Jr. "Oppenheimer" Ryan Gosling "Barbie" Charles Melton "Obsesja" Mark Ruffalo "Biedne istoty"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Lily Gladstone "Czas krwawego księżyca" Carey Mulligan "Maestro" Sandra Hüller "Anatomia upadku" Annette Bening "Nyad" Greta Lee "Poprzednie życie" Cailee Spaeny "Priscilla"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Bradley Cooper "Maestro" Cillian Murphy "Oppenheimer" Leonardo DiCaprio "Czas krwawego księzyca" Colman Domingo "Rustin" Andrew Scott "Dobrzy nieznajomi" Barry Keoghan "Saltburn"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Fantasia Barrino "Kolor purpury" Jennifer Lawrence "Bez urazy" Natalie Portman "Obsesja" Alma Pöysti "Opadające liście" Margot Robbie "Barbie" Emma Stone "Biedne istoty"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Nicolas Cage "Dream Scenario" Timothée Chalamet "Wonka" Matt Damon "Air" Paul Giamatti "Przesilenie zimowe" Joaquin Phoenix "Bo się boi" Jeffrey Wright "American Fiction"

Najlepszy film dramatyczny

"Oppenheimer" "Czas krwawego księżyca" "Maestro" "Poprzednie życie" "Strefa interesów" "Anatomia upadku"

Najlepsza komedia lub musical

"Barbie" "Biedne istoty" "American Fiction" "Przesilenie zimowe" "Obsesja" "Air"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Anatomia upadku" "Ja, kapitan" "Poprzednie życie" "Śnieżne bractwo" "Strefa interesów"

Najlepszy film animowany

"Chłopiec i czapla" "Elemental" "Spider-Man: Poprzez multiwersum"" "Super Mario Bros: Film" "Suzume" "Życzenie"

Najlepsza reżyseria

Bradley Cooper "Maestro" Greta Gerwig "Barbie" Yorgos Lanthimos "Biedne istoty" Christopher Nolan "Oppenheimer" Martin Scorsese "Czas krwawego księżyca" Celine Song "Poprzednie życie"

Najlepszy scenariusz

"Barbie" Greta Gerwig, Noah Baumbach "Biedne istoty" Tony McNamara "Oppenheimer" Christopher Nolan "Czas krwawego księżyca" Eric Roth, Martin Scorsese "Poprzednie życie" Celine Song "Anatomia upadku" Justine Triet, Arthur Harari

Najlepsza piosenka

"Barbie" - "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneas "Barbie" - "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson i Andrew Wyatt "Przyszła do mnie" - "Addicted to Romance" Bruce Springsteen and Patti Scialfa "Super Mario Bros: Film" - "Peaches" by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond i John Spiker "Barbie" - "I'm Just Ken" Mark Ronson, Andrew Wyatt "Rustin" - "Road to Freedom" Lenny Kravitz

Osiągnięcie kinowe i w box office

"Barbie" "Strażnicy Galaktyki Vol. 3" "John Wick 4" "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One" "Oppenheimer" "Spider-Man: Poza Uniwersum" "Super Mario Bros: Film" "Taylor Swift: The Eras Tour"

TELEWIZJA

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Helen Mirren "1923" Bella Ramsey "The Last of Us" Keri Russell "Dyplomatka" Sarah Snook "Sukcesja" Imelda Staunton "The Crown" Emma Stone "The Curse"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Pedro Pascal "The Last of Us" Kieran Culkin "Sukcesja" "Jeremy Strong "Sukcesja" Brian Cox "Sukcesja" Gary Oldman "Kulawe konie" Dominic West "The Crown"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Ayo Edebiri "The Bear" Natasha Lyonne "Poker Face" Quinta Brunson "Misja: podstawówka" Rachel Brosnahan "Wspaniała Pani Maisel" Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku" Elle Fanning "Wielka"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Bill Hader "Barry" Steve Martin "Zbrodnie po sąsiedzku" Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku" Jason Segel "Terapia bez trzymanki" Jason Sudeikis "Ted Lasso" Jeremy Allen White "The Bear"

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Riley Keough "Daisy Jones & the Six" Brie Larson "Lekcje chemii" Elizabeth Olsen "Miłość i śmierć" Juno Temple "Fargo" Rachel Weisz "Nierozłączne" Ali Wong "Awantura"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Matt Bomer "Fellow Travelers" Sam Claflin "Daisy Jones & the Six" Jon Hamm "Fargo" Woody Harrelson "Hybraulicy z Białego Domu" David Oyelowo "Lawmen: Bass Reeves" Steven Yeun "Beef" ("Awantura")

Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja

Elizabeth Debicki "The Crown" Abby Elliott "The Bear" Christina Ricci "Yellowjackets" J. Smith-Cameron "Sukcesja" Meryl Streep "Zbrodnie po sąsiedzku" Hannah Waddingham "Ted Lasso"

Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja

Billy Crudup "The Morning Show" Matthew Macfadyen "Sukcesja" James Marsden "Jury Duty" Ebon Moss-Bachrach "The Bear" Alan Ruck "Sukcesja" Alexander Skarsgård "Sukcesja"

Najlepszy serial dramatyczny

"1923" "The Crown" "Dyplomatka" "The Last of Us" "The Morning Show" "Sukcesja"

Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny

"Awantura" "Lekcje chemii" "Daisy Jones & the Six" "Światło, którego nie widać" "Fellow Travelers" "Fargo"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"The Bear" "Ted Lasso" "Misja: podstawówka" "Jury Duty" "Zbrodnie po sąsiedzku" "Barry"

