Złote Globy 2023. Elizabeth Debicki zadaje szyku w różowej kreacji. Oddała hołd księżnej Dianie (ZDJĘCIA)

Złote Globy 2023. Elizabeth Debicki oddała hołd księżnej Dianie

Na Złotych Globach pojawiła się również Elizabeth Debicki , która w tym roku walczyła o nagrodę w kategorii dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu telewizyjnym. Choć ostatecznie statuetki nie wygrała, to starannie zadbała o to, aby o jej kreacji mówił cały świat.

Mowa oczywiście o różowej sukience, w której Debicki wystąpiła przed fotoreporterami. Media natychmiast wyłapały, że stylizacja aktorki była swoistym hołdem dla księżnej Diany , w którą wciela się w dwóch ostatnich sezonach serii "The Crown" . Matka Harry'ego i Williama pokazała się przed laty w podobnej kreacji przy okazji wizyty w Brisbane.

Do wspomnianej sukienki Debicki dobrała też naszyjnik Diora, który co prawda różnił się od królewskiej biżuterii, którą niegdyś nosiła Diana, jednak z pewnością jest to miłe dopełnienie. Trzeba przyznać, że aktorka prezentowała się niezwykle dostojnie, podobnie zresztą jak w serialowej roli.