Złote Globy 2023. Najgorsze stylizacje gali: strusia Heidi Klum, bufiasta Selena Gomez... (ZDJĘCIA)

Tego dnia Heidi znacznie bliżej było do zmęczonej tancerki z Las Vegas niż do przypisanego jej tytułu modelki. Niemka z okazji rozdania złocistych statuetek przyodziała się w lawendowe pawie piórka i srebrne cekiny, a wszystko to obszyte było transparentnym materiałem składającym się na przedziwną mini. O uratowaniu sukienki Klum nie było już nawet mowy, choć bardzo próbowały eleganckie szpilki od Toma Forda.