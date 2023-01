Złote Globy 2023. Lśniąca jak diamenty Rihanna i ASAP Rocky posyłają uśmiechy w czarnych stylizacjach (ZDJĘCIA)

Rihanna widocznie nie unika ryzykownych stylizacji w kategoriach high fashion, co udowodniła podczas 80. gali wręczenia Złotych Globów. Dodatkowo, piosenkarce nominowanej do złotej statuetki za utwór "Lift Me Up", swoją finezyjną stylizację udało się utrzymać w tajemnicy aż do momentu rozpoczęcia ceremonii.