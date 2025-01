Złote Globy 2025. Angelina Jolie zadaje szyku na gali u boku 19-letniej córki Zahary

Angelina Jolie była nominowana do nagrody za najlepszą rolę kobiecą w filmie dramatycznym "Maria Callas". To już trzynasta nominacja gwiazdy do Złotych Globów. Przypomnijmy, że wcześniej aktorka zdobyła prestiżową nagrodę trzy lata z rzędu i było to w 1998 roku, 1999 roku oraz 2000.