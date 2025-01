36th Annual Palm Springs International Film Awards

Gala Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Palm Springs to początek sezonu nagród aktorskich, który swój finał będzie miał z początkiem marca, na rozdaniu Oscarów. Wydarzenie zaliczane jest do najważniejszych w branży i co roku zrzesza największe gwiazdy kina, które tłumnie przybywają na imprezę, żeby później dumnie pozować na ściankach w towarzystwie znanych i podziwianych znajomych.