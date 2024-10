Zmysłowa Edyta Pazura produkuje zapach w kuchni. Fani w szoku: "Czarek to jednak MIAŁ NOSA, do którego pociągu wsiąść"

Od pamiętnego spotkania Edyty Pazury (niegdyś Zając) z Cezarym Pazurą , do którego doszło w pociągu relacji Kraków-Warszawa, minęło w tym roku 17 lat. W tym czasie celebrytce udało się znaleźć sposób na siebie i rozwinąć skrzydła: nie dość, że została menadżerką Czarka, to jeszcze para się influencerstwem i stworzyła autorską markę perfum.

Pamiętajcie, że potrzebujecie takiego twardego i długiego naczynia z miarką, pipetkę i pamiętajcie, że to jest pipetka, nie mylcie z tym na "m". Do tego potrzebujemy strzykawkę, która wytworzy odpowiednie ciśnienie, oraz kuferek rozkoszy z odpowiednim sprzętem i olejami. Ja lubię dużo, więc mam dwa takie kuferki rozkoszy, ale Wy możecie kupić takie w wersji smart na Allegro.

Wybieram ulubione olejki mojego Męża, ale i moje. Zacznijcie od wyboru najlepszych olejków z kuferka rozkoszy i podzielcie na nuty głowy, serca oraz bazy. Nuta głowy to ta którą czujesz na samym początku i zadecyduje o Waszych dalszych losach. Nuty serca to te, które zostaną z Twoim ukochanym 2-4 godzin,a nuty bazy, to generalnie Wasze być, albo nie być i zostanie z Wami od kolacji po śniadanie, lub zrezygnujecie z kolacji - zakończyła.

Kompletnie nie wiem czego dotyczy rolka, bo nie mogę przestać patrzeć na Panią; Ten Czarek to jednak miał nosa… do którego pociągu wsiąść; Ja myślę, że jak mąż zobaczy cię w tym body, to ostanie o czym będzie myślał, to będą perfumy… Wyglądasz jak milion dolarów! - pisali.