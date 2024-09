Edyta Pazura GORZKO o zakończeniu znajomości z Agatą Rubik. "To się niefajnie skończyło, przede wszystkim dla mnie"

Edyta Pazura o zakończeniu znajomości z Agatą Rubik

To było takie dosyć głośne, że się trzymałyśmy z Agatą Rubik przez jakiś czas i później to się niefajnie skończyło, przede wszystkim dla mnie, więc jestem zrażona tym, co się stało. Show-biznes show-biznesem, ale pewnych rzeczy nie załatwia się przez Instagram, tylko się dzwoni. A jak ktoś próbuje ze mną załatwić coś przez Instagram, to dochodzę do wniosku, że to nie jest dobra znajomość i nie jest warta mojej uwagi. Ale zawsze myślę, że lepiej jest coś zakończyć szybko (...). Nie jestem mściwa, tylko zamykam pewne drzwi. Wiem, że jak się jedne drzwi zamyka, to później pojawiają się kolejne - podkreśliła.