Znana jest prawdopodobna PRZYCZYNA ŚMIERCI Bezczela. Wytwórnia zabrała głos

Strasznie latwo ludziom przychodzi szerzenie, o zupelnie obcych dla siebie osobach, teorii o smierci z powodu powiklan po szczepieniu. Ogarnijcie sie ludzie - jesli to nie wasza rodzina i nie macie wgladu do kartoteki medycznej, to nie wyciagajcie wnioskow. Umrzec w tym kraju aktualnie to mozna chocby z nerwow.